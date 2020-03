Postul Paștelui 2020. Când începe și ce rol are Postul Mare. Ce NU ai voie să faci Postul Mare 2020. Paste 2020. Rolul postului in viata credinciosilor. Postul crestin nu se reduce la felul si cantitatea mancarii consumate, ci are o semnificatie mult mai profunda. Postul nu este doar ce nu mancam, postul sporeste hrana spirituala, spun preotii si carturarii. Postul trupesc trebuie sa fie insotit de post sufletesc. "Postul trebuie sa fie luminat, consimtit de buna voie, nu cu ciuda, ci sa fie ca o bucurie. Nu un post cu ciuda sau tinut de frica, pentru ca atunci stomacul resimte postul ca pe o mare suferinta, iar mintea culege numai matraguna si numai rautati. Dumnezeu nu vrea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Postul Paștelui 2020. Dezlegari la pește. Spre deosebire de Postul Craciunului care este mai bland și are multe dezlegari la peste, Postul Paștelui este mult mai aspru. Zilele in care se da dezlegare la peste sunt 25 martie (Buna Vestire) și duminica, 12 aprilie (Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile).

Cand pica Paștele ortodox și cel catolic in urmatorii ani: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 • Cand cade Paștele in 2020. Pastele este o sarbatoare a carei data este variabila si in jurul careia sunt fixate alte sarbatori, precum Rusaliile.

Postul Pastelui 2020. Lasata secului Duminica, 23 februarie 2020, este lasata secului de carne (Duminica Infricosatoarei Judecati). Timp de inca o saptamana, crestinii mai au voie sa consume branza. Peste o saptamana, duminica 1 martie 2019, este lasata secului de branza (Duminica Izgonirii lui Adam

