- Postul Paștelui este considerat cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. Afla cat ține Postul Paștelui in 2020, ce se mananca in post, cand e dezlegare la pește. Postul Paștelui sau Postul Mare incepe in acest an luni, 2 martie. Paștele ortodox va fi sarbatorit…

- Mosii de iarna deschid seria celor sapte sambete ale mortilor, ce se va incheia cu Sambata lui Lazar (ziua dinainte de Duminica Floriilor) si in care se fac parastase. Ce dam de pomana la Mosii de iarna La birerica ducem, spre a fi slujite de catre preoti, coliva, colac, sticla cu vin, pomelnicul in…

- Postul Paștelui 2020. Dezlegari la pește. Spre deosebire de Postul Craciunului care este mai bland și are multe dezlegari la peste, Postul Paștelui este mult mai aspru. Zilele in care se da dezlegare la peste sunt 25 martie (Buna Vestire) și duminica, 12 aprilie (Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile). Mai…

- Credincioșii se pregatesc inca din luna februarie pentru Postul Mare sau Postul Sfintelor Paști, celebrate de ortodocși in acest an pe 19 aprilie. Postul Paștelui sau Postul Mare are loc inaintea Invierii și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. In calendarul…

- Postul Pastelui 2020. Lasata secului Duminica, 23 februarie 2020, este lasata secului de carne (Duminica Infricosatoarei Judecati). Timp de inca o saptamana, crestinii mai au voie sa consume branza. Peste o saptamana, duminica 1 martie 2019, este lasata secului de branza (Duminica Izgonirii lui Adam…

- In urma controalelor efectuate de catre inspectorii sanitari la pietele si unitatile comerciale din Drochia, au fost depistate urmatoarele neconformitați și incalcari:Comercializarea cu produse alimentare in locuri neautorizate,Prelucrarea materiei prime in secțiile culinare

- O femeie de 87 de ani, din comuna Radești, a ramas fara 450 de lei dupa ce a primit in casa, cu colinda, un barbat. Polițiștii l-au gasit in gara din Cluj și au recuperat banii. Potrivit IPJ Alba, luni seara, un barbat din localitatea Meșcreac, comuna Radești a reclamat la Secția 3 Poliție Rurala […]