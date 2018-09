Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat o noua marca de automobile de lux incluzand printre modelele sale si noua limuzina folosita de Vladimir Putin, sperand sa-i convinga pe cei cu dare de mana sa renunte la produsele occidentale de acest tip. Ministrul rus al Comertului, Denis Manturov, a dezvaluit, cu ocazia salonului auto…

- Cantaretul si politicianul Iosif Kobzon, o legenda a cantecului din epoca sovietica, supranumit 'Sinatra rus', a murit joi la varsta de 80 de ani, au anuntat agentiile de presa din Rusia, citate de AFP. Iosif Kobzon si-a inceput cariera in 1959 si a sustinut spectacole timp de peste 50 de ani, remarcandu-se…

- ”Istoricul” rus Evgheni Spițin a recunoscut ca Rusia se afla de patru ani in razboi cu Ucraina. Spițin a facut o astfel de marturisire intr-o emisiune live a televiziunii de propaganda de la Kremlin – Rossia 1. In plus, el a propus solutie de rezolvare a problemei „regimului fascist de la Kiev”. „Avand…

- Extinderea capabilitatilor NATO pe flancul estic, inclusiv si mai ales in Romania, continua sa scoata din sarite Rusia. Alianta nord-atlantica impresureaza Moscova cu trupele amplasate de la Marea Baltica la Marea Neagra, iar Vladimir Putin vede cum „imperiul” pe care il conduce isi mareste granita…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins joi cererea omologului sau rus, Vladimir Putin, de a permite unor anchetatori din Rusia sa interogheze cetateni americani, inclusiv pe fostul ambasador la Moscova, Michael McFaul, informeaza Reuters. Dupa intalnirea de luni, de la Helsinki,…

- Rusia poate colabora cu SUA pentru gestionarea pietei mondiale a gazelor naturale, astfel incat preturile sa nu creasca, dar nici sa nu scada prea mult, Moscova fiind de asemenea dispusa sa continue tranzitul gazelor naturale prin Ucraina chiar daca va fi construit si gazoductul Nord Stream 2, a declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ieri ca Rusia a fost tinta a ”25 de milioane de atacuri cibernetice” in timpul Cupei Mondiale de Fotbal 2018 care a avut loc in Rusia, fara sa precizeze provenienta acestor atacuri informatice, nici daca ele au fost intreprinse de catre indivizi sau sisteme…

- Mingea cu care au jucat echipele Frantei si Croatiei, duminica, la Moscova, va fi donata copiilor salvati din pestera din Thailanda, salvati dupa 17 zile de captivitate in intuneric, relateaza presa rusa. Mingea urmeaza sa fie semnata de toti sefii de stat care au participat la Mondialul din Rusia,…