- Avocatul Poporului (AP) cere ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, sa dispuna efectuarea de noi verificari privind disponibilitatea Euthyrox pe piata, in conditiile in care pacientii reclama in continuare lipsa acestui medicament din farmacii, potrivit Agerpres. Potrivit solicitarii postate pe site-ul…

- "Sigur, am putea sa deschidem acum toate centrele pe care le planificam, si sunt peste 900, dar nu ne-ar ajuta neaparat. In momentul acesta trebuie sa creasca doar putin capacitatea, ca sa vaccinam practic atat cate vaccinuri avem. Cred ca e necesar sa o luam treptat si sa o luam treptat si pentru ca…

- Digi Sport continua seria transmisiunilor handbalistice de top cu meciurile celei de-a XXVII-a ediții a Campionatului Mondial de Handbal Masculin. Competiția va incepe miercuri, 13 ianuarie, meciurile fiind difuzate in direct pe posturile Digi Sport și pe platformele online digisport.ro și Digi Online.…

- Astfel, direcțiile de sanatate publica județene și a municipiului București vor aviza temporar funcționarea centrelor de vaccinare, pe baza unei declarații pe proprie raspundere a conducerii unitații privind respectarea condițiilor prevazute.Ministerul Sanatații a mai solicitat direcțiilor de sanatate…

- Pana acum, legea permitea doar spitalelor, ONG-urilor și unitaților de asistența sociala sa primeasca astfel de donații. Unul dintre primele ordine semnate de noul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, este un document legislativ care modifica și completeaza normele privind donațiile de medicamente,…

- Bert van Marwijk a revenit pe postul de selectioner al naționalei de fotbal a Emiratelor Arabe Unite. S-a intamplat la un an dupa ce olandezul fost demis din functie.In varsta de 68 de ani, tehnicianul a condus Olanda in finala Cupei Mondiale din 2010, din Africa de Sud.