- Ministerul Sanatații va scoate la concurs posturile vacante din Direcțiile de Sanatate Publica (DSP), unde ”am constatat ca exista un mare deficit de personal, mai ales de personal specializat”, a declarat ministrul Ioana Mihaila, la Interviurile HotNews LIVE.

- Ordin de testare in farmacii ptr SARS-CoV2 cu eliberare de dovada semnata Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat ordinul privind activitatea de testare în farmacii pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2. Potrivit unui comunicat, farmaciile pot opta pentru acest tip…

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a declarat, duminica, ca a discutat deja la nivelul Guvernului ca masca sa nu mai fie obligatorie in birourile in care toți angajații sunt vaccinați. O decizie va fi luata, insa, dupa o „confirmare” de la Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), in funcție…

- Unele farmacii „vor putea face teste de COVID-19” Foto: Arhiva. Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a declarat astazi la Timișoara ca pentru a putea fi depistate cât mai rapid noile cazuri de coronavirus în rândul populației se vor putea face teste de COVID-19 și în…

- Reprezentantii Ministerelor Educatiei si al Sanatatii discuta despre posibilitatea de a utiliza teste rapide pentru depistarea coronavirusului in scoli, dupa reluarea cursurilor saptamana viitoare. Pana acum, doar 2% din testele trimise de Directiile de Sanatate Publica in unitatile de invatamant au…