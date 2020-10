Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a votat vacantarea locului de deputat al Liei Olguta Vasilescu, dupa ce aceasta a fost aleasa primar al Craiovei la alegerile locale din 27 septembrie, potrivit news.ro.Citește și: De aproape 20 de ori, in opt ani, a avut 'CONFERENȚIARUL' Baranga șansa de a pune punct infracțiunii…

- S-au inregistrat 167 de voturi pentru si o abtinere. Olguta Vasilescu a demisionat din functia de deputat PSD, dupa ce a fost aleasa primar al Craiovei. Camera Deputatilor urmeaza sa voteze un nou secretar in Biroul permanent, pentru acest post fiind propus de PSD Daniel Suciu. Votul…

- Camera Deputatilor a vacantat, marti, un loc de secretar al acestui for, ca urmare a demisiei Olgutei Vasilescu din aceasta functie, scrie agerpres.ro. S-au inregistrat 167 de voturi pentru si o abtinere.Tramvaiul 41 va fi suspendat o saptamana: noile variante de transport pentru bucureșteniOlguta…

- Consiliul Local și-a incheiat mandatul cu scandal. Consilierii municipali din partea PNL, care in viitorul legislativ local vor avea majoritatea, au criticat graba cu care a fost convocata, joi, o ședința extraordinara pentru o rectificare bugetara, dar și pentru doua hotarari care „puteau fi lasate…

- Mandatul directorului de la Salubritate Craiova SRL, Mihai Butari, a fost prelungit, astazi, intr-o ședința extraordinara a Consiliului Local (CL). Invocand motive de urgența, executivul a solicitat prelungirea duratei contractului de administrare incheiat intre Salubritate si Butari, pentru o perioada…

- Ce cote au candidatii la Primaria Craiova. Bookmakerii au stabilit cotele la pariuri pentru toti candidatii la primarie din marile orase. La Craiova, acestia au luat in considerare doar cinci candidati din cei 11 care s-au inscris in cursa pentru fotoliul de primar al municipiului Craiova. Potrivit…

- Proiectul de lege prin care actiunile Aeroportului International Timisoara trec de la Ministerul Tranporturilor la autoritatile locale a fost votat in Camera Deputatilor. Potrivit proiectului, 55% din actiuni vor reveni CJ Timis, iar 25% CL Timisoara. Restul de 20 de procente apartin Fondului Proprietatea.…

- Majorarea alocațiilor in etape a fost respinsa miercuri seara de Camera Deputaților. Prin aceasta decizie raman insa in vigoare prevederile actuale, care obliga Guvernul sa dubleze alocațiile de la 150 la 300 de lei la inceputul lunii septembrie a acestui an.