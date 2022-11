Postul Craciunului va incepe in curand, iar credincioșii care sunt hotarați sa-l țina trebuie sa aiba in vedere ca vor avea un coș de cumparaturi mai scump decat in anii precedenți. Timp de șase saptamani, sumele pe care le vor achita pentru alimente vegetale de baza vor fi smțitor mai mari decat in trecut.