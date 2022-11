Stiri pe aceeasi tema

- In ce zile se mananca pește in Postul Craciunului 2022? Postul Craciunului este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil. Dureaza 40 de zile, iar in tot acest timp, creștinii au mai multe zile in care pot consuma pește sau preparate de pește. Iata care sunt acestea. In ce zile se mananca…

- Postul Craciunului va incepe maine, 15 noiembrie și ține pana pe 24 decembrie. Este un lung post in timpul anului, dar este și permisiv. In aceasta perioada se poate consuma pește de 11 ori, fiind dezlegare.

- Creștinii ortodocși se pregatesc pentru perioada de post inaintea marii sarbatori a Nașterii Domnului. Iata mai multe obiceiuri pe care este bine sa le respecți in perioada postului! Luni, 14 noiembrie, este lasatul secului pentru Postul Craciunului. Aceasta este ultima zi in care creștinii mai pot…

- Postul Craciunului incepe la data de 15 noiembrie și se incheie pe 24 decembrie. In toata aceasta perioada care dureaza 40 de zile, creștinii ortodocși vor consuma numai produse de origine vegetala. In plus de asta, sunt insa cateva lucruri pe care nu le poți face in aceasta perioada, cum ar fi organizarea…

- Postul Craciunului in acest an incepe pe data de 14 noiembrie 2022 și se incheie pe data de 24 decembrie, chiar in ajunul Craciunului. In acest post important din an, creștinii ortodocși nu au voie sa faca trei lucruri. In aceasta perioada nu se imprumuta bani deloc. Iata ce alte lucruri nu ai voie…

- Ce se mananca de Lasata Secului de Craciun 2022. Lasata Secului este ziua care anunța Postul Nașterii Domnului sau Postul Craciunului. Este unul dintre cele mai importante posturi din an și reprezinta ultima zi cand se mai poate manca dulce. Ce ar trebui sa conțina masa de aceasta sarbatoare, aflați…

- Mai este puțin și vom intra in Postul Craciunului. In aceasta perioada, mulți creștini renunța la mancarurile și alimentele pe baza de carne, folosind alimentele de origine vegetala. Numai ca, și la aceste sortimente, prețurile au crescut in lunile anterioare, inclusiv in luna noiembrie. In mai puțin…

