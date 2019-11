Stiri pe aceeasi tema

- In vestul țarii, temperaturile se apropie de cele din zilele mai friguroase de vara și nicinu nor nu umbrește cerul. Sunt mulți care se bucura de zilele frumoase, dar medicii recomanda prudența: vremea e inșelatoare și ne putem imbolnavi.

- Caz incredibil la IPJ Olt. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bobicești și cei din localitatea Oboga, care au urmarit și oprit, zilele trecute, un autoturism condus de un minor beat au intrat in vizorul șefilor, potrivit sindicaliștilor Europol. Aceștia susțin ca agenților li…

- In prezent, salariatii romani se bucura de 15 zile libere legale anual, conform Codului Muncii. Insa, din nefericire pentru acestia, de multe ori sarbatorile legale coincid cu zilele de weekend, in care angajatii sunt, oricum, liberi. Un proiect de lege prevede ca, in acest caz, angajatii sa primeasca…

- Gondola din Sinaia și-a schimbat orarul de funcționare, incepand cu luna octombrie. Potrivit Sinaia Info Turism, programul cu publicul s-a modificat cu o ora in minus la inchidere, astfel incat, Gondola Sinaia va funcționa intre orele 09.00 – 17.00, iar Gondola Carp intre orele 09.30 și 16.30 in…

- GALERIE FOTO. Cum se lucreaza pe șantierul drumului expres Craiova-Pitești. La drumul de mare viteza Craiova-Pitești se lucreaza incet și sigur. Autoritațile locale și constructorul ne dau asigurari ca drumul se va face. Imagini surprinse in trei puncte ale traseului demonstreaza ca se lucreaza. Ziarul…

- In zilele de 25 și 26 septembrie, in zona Pieței Mici din Radauți se va circula ingreunat, deoarece vor fi executate lucrari de semnalizare a unor sensuri unice, stabilite in urma analizei de eficientizare a mobilitații urbane. Primarul Nistor Tatar a explicat ca pe strada Granicerului, va fi sens unic…

- 300 de angajati ai municipalitatii Odsherred, din nord-vestul regiunii daneze Zealand, urmeaza sa primeasca liber in zilele de vineri, incepand de saptamana aceasta, a declarat seful departamentului de resurse umane al acesteia, Kirsten Lund Markvardsen, citata de thelocal.dk. La baza proiectului saptamanii…

- …și de contribuabilii persoane fizice sau juridice, deși nu l-am putut proba. Zilele trecute publicam un articol plecand de la o simpla informație care venea din interiorul ANAF Valcea, cum ca șeful administrației valcene, Gogarnoiu Gheorghe, le-ar indica unor angajați sa renunțe la un proces care se…