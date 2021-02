Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Beijing au anunțat joi ca suspenda transmisia BBC Word News pe intreg teritoriul Chinei continentale, pe motiv ca serviciul public de radio-televiziune britanic a devenit o „morișca de zvonuri”, iar informațiile sale nu mai corespund principiilor „adevarului și imparțialitații” jurnalistice.

- Autoritatea chineza de reglementare a audiovizualului a anuntat, joi, ca a interzis difuzarea BBC World News, estimand ca informatiile postului international au incalcat "grav" directivele in vigoare in tara, scrie AFP.

- Administratia de la Beijing a avertizat, marti, Washingtonul sa nu depaseasca „liniile rosii”, în contextul în care noul secretar de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca „cea mai semnificativa provocare” la adresa Statelor Unite este China.„Nu…

- China i-a sanctionat, miercuri, pe fostul secretar de Stat Mike Pompeo, fostul consilier pentru securitatea nationala Robert O’Brien si fostul consilier pentru comert Peter Navarro, alaturi de alti membri ai administratiei Trump, transmite Reuters preluat de news.ro Vezi și: Florin Cițu a…

- “In ultimii cativa ani, unii oficiali anti-China din Statele Unite, din interese politice egoiste, prejudecata si ura impotriva Chinei, demonstrand niciun respect fata de interesele popoarelor chinez si american, au planuit, promovat si executat o serie de miscari nebunesti care au interferat grav cu…

- Autoritațile chineze au aprobat intrarea pe piața țarii a vaccinului impotriva coronavirusului a companiei chineze Sinopharm. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti cu referire la televiziunea centrala a Chinei. Administrația de stat pentru supravegherea alimentelor și medicamentelor din China a decis…

- IPJ Dambovita a aplicat o amenda de 4.500 de lei unui candidat la Camera Deputatilor, din partea PNL Dambovita, pentru continuarea campaniei electorale in data de 5 decembrie, cu zi inainte de scrutin.

- Administratia americana impune restrictii de calatorie in Statele Unite membrilor Partidului Comunist Chinez (PCC, unic) si familiilor acestora, o masura denuntata de China, dezvaluie The New York Times (NYT). In cadrul unor noi reglementari, publicate miercuri, validitatea vizelor membrilor…