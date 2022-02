Postul alimentar poate preveni diabetul sau obezitatea Perioadele de infometare controlata pot ajuta la prevenirea și ameliorarea unor boli precum diabetul și obezitatea. O echipa de cercetatori germani a descoperit ca sistemul imunitar joaca un rol important in garantarea unor efecte pozitive ale repausului alimentar voluntar (postul alimentar) asupra organismului uman. Noile descoperiri ar putea ajuta la dezvoltarea unor terapii bazate pe repaus alimentar voluntar, in cazul anumitor afecțiuni medicale, noteaza 360medical.ro. Repausul alimentar voluntar, cum este cazul postului alimentar intermitent, intre anumite intervale orare (interval fasting),… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

