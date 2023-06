Postezi din răzbunare fotografii intime cu fosta iubită, riști ani buni de închisoare Din 18 iunie intra in vigoare o modificare importanta la Codul Penal. Potrivit acesteia, difuzarea de imagini intime ale unei persoane, fara acordul acesteia, va constitui infracțiune. Nu puține au fost cazurile in care partenerii iși fac unul altuia, in viața de cuplu, fotografii și filmari inadecvate publicarii. Ulterior, la desparțire, aceste fotografii intime sunt postate pe internet, in scop de razbunare. Efectele unei asemenea fapte pot fi foarte grave, de la afectarea reputației victimei pe termen lung la pierderea locului de munca sau chiar harțuirea de catre persoane straine. Prin modificarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, 14.06.2023, legea pentru modificarea si completarea art. 226 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Potrivit actului normativ, difuzarea de imagini intime ale unei persoane, fara acordul acesteia, va constitui infracțiune și se va putea pedepsi cu…

- In timpul unui control in trafic derulat de polițiștii germani sambata, 27 mai, romanul a fost oprit. Potrivit actelor, camionul avea schele incarcate pe remorca, dar, cand polițiștii din Worth/Isar au inspectat transportul oprit pe A92, au gasit cu totul altceva: un tanc, relateaza ziare.com.Verificand…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski urmeaza sa participe vineri la summitul G7 din Japonia, care are loc pana duminica, potrivit unei surse apropiate dosarului de la Hiroshima, in contextul in care programul summitului prevedea initial o interventie prin videoconferinta, duminica, a presedintelui…