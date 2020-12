Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii UE se vor intalni vineri, de Craciun, la ora locala 10.30, pentru a incepe examinarea acordului incheiat joi intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, a declarat un purtator de cuvant al presedintiei germane a Consiliului UE, relateaza Reuters. "Presedintia germana a Consiliului UE a convocat…

- Ungaria și Polonia blocheaza prin VETO bugetul UE din cauza condiționarii privind statul de drept. Ungaria si Polonia au blocat, luni dupa-amiaza, o procedura necesara adoptarii Bugetului multianual comunitar si Planului european de relansare economica, potrivit unor surse diplomatice de la Bruxelles.…

- Participarea premierului Ludovic Orban la reuniunea cu sefii misiunilor diplomatice ai statelor membre UE acreditati la Bucuresti. Prim ministrul Ludovic Orban a participat astazi, 10 noiembrie, la reuniunea in format video conferinta cu sefii de misiuni diplomatice ai statelor membre UE acreditati…

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona se recupereaza bine dupa operatia suferita pe creier si complicatiile post-operatorii, iar in zilele urmatoare ar urma sa fie externat, a declarat, luni, medicul sau personal, Leopoldo Luque, citat de Reuters. ''Diego vrea sa mearga…

- Desi Ungaria se simte obligata sa coopereze, in contextul noilor evolutii, este posibil sa nu asiguram unanimitatea care este necesara pentru aprobarea formala a proiectului bugetar decis in iulie, afirma Viktor Orban in scrisoare. Viktor Orban considera ca mecanismul privind respectarea statului…

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica dupa urmatorul program

- Cancelarul german Angela Merkel a adresat sambata un apel solemn conationalilor sai, cerandu-le sa-si reduca la maximum relationarea sociala si recomandandu-le chiar sa ramana la domiciliul lor, in timp ce epidemia de coronavirus cunoaste o accelerare semnificativa in

- Președintele Klaus Iohannis spune ca primirea premiului „Otto cel Mare” reprezinta o reconfirmare a crezului permanent al Romaniei intr-o Europa unita in pace și democrație și pledeaza pentru unitate, coeziune si solidaritate in cadrul Uniunii Europene. „Sunt deosebit de onorat sa primesc Premiul Otto…