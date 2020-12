Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson si Ursula von der Leyen se intalnesc miercuri seara - la ora 19.30 GMT (21.30, ora Romaniei) - la Bruxelles, intr-o incercare de a inlatura obstacolele din calea unui acord intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) si de a evita o ieșire dezordonata a britanicilor din piata unica…

- Premierul britanic Boris Johnson a apreciat marti ca pozitiile Londrei si Uniunii Europene asupra relatiei viitoare sunt inca foarte indepartate, inainte de a se deplasa in zilele urmatoare la Bruxelles pentru a incerca sa deblocheze negocierile, transmit Reuters si AFP. ''Eu sunt intotdeauna…

- Negociatorii britanici și ai Uniunii Europene se întâlnesc duminica la Bruxelles într-o ultima încercare de a ajunge la un acord privind comerțul post-Brexit, înainte ca acordul de tranziție sa se încheie, pe 31 decembrie, transmite Reuters.Premierul britanic…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat miercuri, in cursul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca un acord comercial post-Brexit este "de dorit", exprimandu-si in acelasi timp "deceptia" in fata progreselor insuficiente din ultimele doua saptamani,…

- Premierul britanic Boris Johnson va discuta miercuri cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in preziua unui summit european considerat de Londra drept data-limita pentru a ajunge la un compromis post-Brexit, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Prim-ministrul va discuta…

- Boris Johnson apreciaza ca Regatul Unit ”poate foarte bine sa traiasca” cu un ”no deal”, pe fondul negocierilor tensionate cu UE privind relatia dupa Brexit Premierul britanic Boris Johnson considera ca Regatul Unit va ”trai foarte bine” cu un ”no deal”,…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sâmbata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citând serviciile de presa ale celor doi oficiali.În cursul unei…