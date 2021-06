Premierul britanic Boris Johnson a avertizat sambata Uniunea Europeana ca va face ''orice este nevoie'' pentru a asigura desfasurarea neingradita a fluxurilor comerciale intre Marea Britanie si Irlanda de Nord, inclusiv prin activarea clauzei de salvgardare din acordul de Brexit, transmite Reuters. Dispozitiile comerciale specifice incluse in protocolul nord-irlandez din acest acord au impus controale si birocratie in desfasurarea acestor fluxuri comerciale, pana intr-acolo incat ameninta aprovizionarea Irlandei de Nord cu produse din carne din Marea Britanie (in special carnati…