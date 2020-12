Zilele urmatoare "vor fi decisive" pentru gasirea unui acord asupra relatiei post-Brexit intre Londra si UE, dar chestiunea pescuitului "ramane foarte complicata", a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP.



"Uneori, am senzatia ca nu vom reusi sa gasim o solutie" la problema pescuitului, a spus Ursula von der Leyen in Parlamentul European, cu doar doua saptamani pana la data definitiva a despartirii dintre Londra si UE, care va avea loc la sfarsitul zilei de 31 decembrie.



Ea a mentionat totusi ca exista progrese in privinta celorlalte…