Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic Michael Gove a estimat joi ca sansele incheierii unui acord comercial intre Uniunea Europeana si Regatul Unit sunt mai mici de 50%, afirmand ca raman unele diferente ''chiar in centrul'' mandatului de negociere al guvernului de la Londra, transmite Reuters. ''Cred…

- Peste 1.000 de cazuri asociate unei ”noi variante” a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate in ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, a declarat luni ministrul britanic al…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a transmis vineri liderilor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, ca probabilitatea unui acord asupra viitoarelor relatii comerciale cu Regatul Unit este foarte mica, transmit Reuters si AFP. Sefa executivului comunitar…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a transmis vineri liderilor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, ca probabilitatea unui acord asupra viitoarelor relatii comerciale cu Regatul Unit este foarte mica, transmit Reuters si AFP. Sefa executivului comunitar a…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) se pregatesc pentru o saptamana ”foarte importanta”, a anuntat duminica ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in contextul in care negocierile unui acord comercial post-Brexit intra in ultima linie dreapta, fara ca marile blocaje sa fie solutionate, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson se simte bine dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-19 si va conduce guvernul prin ZOOM din autoizolare, a declarat luni ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters. "Se simte bine, este plin de energie", a spus Hancock pentru Sky News.…

- Regatul Unit si UE reiau joi dupa-amiaza negocierilor privind incheierea unui acord comercial post-Brexit, a anuntat miercuri negociatorul-sef britanic David Frost, in urma unui apel al negociatorului-sef european Michel Barnier, relateaza Reuters. "Discutii intensive se vor desfasura in fiecare zi…

- Guvernul britanic estimeaza ca numarul persoanelor care se infecteaza cu coronavirus nu depaseste 10.000 pe zi, fiind mai mic decat in perioada de varf a epidemiei, chiar daca bilantul testelor pozitive a crescut la niveluri similare, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Pro Romania,…