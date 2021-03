Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ia in calcul sa lanseze doua proceduri contra Regatului Unit pentru incalcarea Acordului Brexit, dupa ce Londra a prelungit in mod unilateral o masura vamala specifica pentru Irlanda de Nord, au anuntat vineri surse europene, citate de AFP, preluata de Agerpres.

- Cu scopul de a le permite intreprinderilor sa se adapteze constrangerilor rezultate in urma iesirii regatului din Uniune, Guvernul a ales o implementare treptata a controalelor. Potrivit acestui nou calendar, decalat, controale cu privire la animale vii, plante care prezinta un rsc sanitar slab si produse…

- Parlamentul European (PE) a refuzat joi sa stabileasca o data la care sa se pronunte prin vot asupra acordului comercial post-Brexit incheiat de catre Uniunea Europeana (UE) cu Regatul Unit, in semn de protest fata de ceea ce Uniunea denunta drept o modificare unilaterala a Londrei a dispozitiilor…

- Bruxellesul a condamnat cu fermitate miercuri decizia Londrei de a prelungi perioada de gratie privind controalele alimentare intre Marea Britanie si Irlanda de Nord, pe care intr-un comunicat de presa o considera „o incalcare” a acordului Brexit, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Școlile primare din Londra vor ramane inchise pentru urmatoarele doua saptamani din cauza situației epidemiologice care s-a agravat din cauza noii tulpini de coronavirus. Guvernul britanic a decis inchiderea scolilor primare din Londra, conform Reuters. Zilele trecute ministrul Educației britanic a…

- ”Ambasadorii UE au aprobat in unanimitate aplicarea provizorie a Acordului comercial si de cooperare intre UE si Regatul Unit, incepand de la 1 ianuarie”, a anuntat pe Twitter un purtator de cuvant al presedintiei germane a Consiliului European, Sebastian Fischer. Acordul urmeaza, acum, sa fie aprobat…