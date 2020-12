Stiri pe aceeasi tema

- UE pregatește masuri de urgența, in cazul unui ”no deal” cu Londra, din ianuarie. Domeniile vizate: pescuitul si transportul rutier si aerian Uniunea Europeana a publicat joi masuri de urgenta in materie de pescuit si transport rutier si aerian care vor fi aplicabile de la 1 ianuarie 2021…

- Uniunea Europeana (UE) a publicat joi masuri de urgenta in domeniile pescuitului, securitatii aeriene si transportului rutier si aerian – in cazul in care nu reuseste sa incheie un acord comercial post-Brexit cu Regatul Unit pana la sfarsitul anului, relateaza AFP. „Nimic nu garanteaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a sustinut miercuri, inaintea unei cine de lucru cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca niciun lider britanic nu ar putea accepta cererile asupra carora UE insista pentru incheierea unui acord comercial post-Brexit si a precizat ca in aceste conditii…

- ”Noi vrem un acord bun, dar nu cu orice pret”, a insistat joi presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la o zi dupa ce a discutat la telefon cu Johnson, in prezenta presedintelui Consiliului European Charles Michel. In cursul acestei discutii, cei trei lideri au putut doar sa constate…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat miercuri, in cursul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca un acord comercial post-Brexit este "de dorit", exprimandu-si in acelasi timp "deceptia" in fata progreselor insuficiente din ultimele doua saptamani,…

- Uniunea Europeana vrea un nou acord comercial cu Regatul Unit, dar nu cu orice pret, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Reuters."Unde exista vointa se gaseste o cale", a declarat presedinta CE in cadrul unei conferinte de presa, dupa doua zile de…

- Un acord intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la Brexit ramane "posibil" in pofida pozitiilor lor foarte indepartate la inceputul unei saptamani de negocieri decisive, a afirmat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, noteaza AFP. "Ne dorim un acord si sunt in continuare…