Stiri pe aceeasi tema

- Liderul unionistilor nord-irlandezi, Jeffrey Donaldson, a amenintat joi ca va parasi executivul local de la Belfast in urmatoarele saptamani daca dispozitiile vamale post-Brexit in Irlanda de Nord nu vor fi renegociate, informeaza Reuters, AFP si DPA. Inaintea unei intrevederi cu vicepresedintele…

- Irlanda se asteapta ca Londra sa anunte o prelungire suplimentara a perioadei de gratie privind bunurile importate atat in Irlanda de Nord, cat si in restul Regatului Unit, a sustinut luni vicepremierul irlandez Leo Varadkar, informeaza Reuters. ''Asteptarea este ca Regatul Unit sa anunte inca…

- Comisia Europeana nu va avansa masurile legale impotriva Regatului Unit pentru implementarea acordului post-Brexit privind Irlanda de Nord, scrie Reuters. Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, a...

- Comisia Europeana a decis sa nu mearga deocamdata mai departe cu masurile legale impotriva Regatului Unit in legatura cu implementarea acordului post-Brexit privind Irlanda de Nord, in speranta ca se vor gasi solutiile la problemele restante, relateaza dpa si Reuters. Anuntul de marti vine in contextul…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a decis sa inghete proiectul sau privind introducerea unei taxe pe serviciile digitale, pe perioada negocierilor derulate sub auspiciile OECD cu privire la o impozitare mai echitabila a multinationalelor, care ar urma sa se finalizeze in octombrie, informeaza Reuters.…

- Uniunea Europeana nu va avea nicio alta optiune decât accelerarea procedurilor juridice împotriva Londrei daca aceasta nu îsi respecta obligatiile cu privire la Irlanda de Nord incluse în acordul Brexit, a subliniat marti vicepresedintele Comisiei Europene pentru relatii interinstitutionale,…

- Uniunea Europeana nu va avea nicio alta optiune decat accelerarea procedurilor juridice impotriva Londrei daca aceasta nu isi respecta obligatiile cu privire la Irlanda de Nord incluse in acordul Brexit, a subliniat marti vicepresedintele Comisiei Europene pentru relatii interinstitutionale, Maros Sefcovic,…

- Inalta Curte a Irlandei de Nord a respins miercuri un recurs formulat de catre principalele partide unioniste din provincia britanica impotriva anumitor dispozitii ale acordului Brexitului si a stabilit ca ”Protoculul nord-irlandez” respecta atat dreptul britanic, cat si dreptul european, relateaza…