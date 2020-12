Ministrii german si irlandez de externe au declarat vineri ca inca este "posibila" incheierea unui acord comercial intre UE si Regatul Unit dupa Brexit, in pofida impasului actual al discutiilor, relateaza AFP.



"Credem ca un acord este cu siguranta dificil, dar inca posibil", a declarat germanul Heiko Maas, a carui tara prezideaza Consiliul UE pana la finalul acestui an.



"Credem in continuare ca este posibil sa avem un acord comercial si care sa guverneze relatiile" intre Regatul Unit si UE, a intarit omologul sau irlandez Simon Coveney, in cursul unei conferinte de presa…