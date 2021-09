Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda se asteapta ca Londra sa anunte o prelungire suplimentara a perioadei de gratie privind bunurile importate atat in Irlanda de Nord, cat si in restul Regatului Unit, a sustinut luni vicepremierul irlandez Leo Varadkar, informeaza Reuters. ''Asteptarea este ca Regatul Unit sa anunte inca…

- ​Administratia Biden se pregateste sa ceara tuturor strainilor care viziteaza Statele Unite sa fie vaccinati complet împotriva Covid-19, în cadrul unei eventuale ridicari a restrictiilor care interzic majoritatii strainilor sa intre în tara, a declarat un oficial al Casei Albe, transmite…

- Casa Alba doreste sa redeschida calatoriile, ceea ce ar stimula afacerile pentru industria aeriana si turistica, dar nu este pregatita sa ridice imediat restrictiile din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 si a prevalentei variantei Delta, care este extrem de transmisibila, a declarat oficialul.…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri, la Dublin, ca se asteapta ca guvernul britanic sa dea dovada de flexibilitate si pragmatism cu privire la schimburile comerciale cu Irlanda de Nord, subliniind ca acordul convenit anul trecut de Uniunea Europeana si Regatul Unit reprezinta…

- Un numar de 130 de țari, printre care și Romania, a anunțat ca sprijina introducerea unei taxe de minimum 15% la nivel global, astfel incat multinaționalele sa nu mai evite plata impozitului pe profit prin virarea banilor catre paradisuri fiscale. Se estimeaza recoltarea a 150 de miliarde de dolari.…

- Comisia Europeana si Regatul Unit au convenit miercuri o extindere pana in octombrie a perioadei de gratie ce amana implementarea completa a controalelor si a formalitatilor vamale in cazul transporturilor de carne refrigerata dinspre Marea Britanie catre Irlanda de Nord, prevazute in protocolul nord-irlandez…

- Guvernul britanic anunta marti ca se asteapta la un acord ”rapid” cu Bruxellesul asupra unei prelungiri a unui moratoriu al controalelor anumitor produse alimentare in comertul dintre Regatul Unit si Irlanda de Nord, care expirma miercuri, relateaza Reuters. ”Ne asteptam la un acord rapid…

- Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord l-a numit marti la conducerea sa pe Jeffrey Donaldson - al treilea lider in doar cateva saptamani al principalei formatiuni politice din provincia britanica, aflata in prezent in centrul unor tensiuni intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE)…