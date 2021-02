#postBrexit UE încearcă să calmeze spiritele la Dublin după o gafă diplomatică (AFP) Vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic a incercat marti in fata parlamentarilor irlandezi sa calmeze furia provocata la Dublin in urma unei erori diplomatice a Bruxellesului privind aprovizionarea cu vaccin a Irlandei de Nord, ceea ce a alimentat tensiuni in provincia britanica, relateaza AFP. 'Au fost comise greseli in procesul care a condus la aceasta decizie si regretam profund aceasta', a declarat Sefcovic marti in fata Comisiei parlamentare irlandeze insarcinata cu afacerile europene. 'Cred ca ar fi mai bine sa incetam sa ne mai jucam cu a face reprosuri', a adaugat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

