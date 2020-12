''Timpul preseaza din ce in ce mai mult'' pentru un acord post-Brexit intre europeni si britanici, a avertizat luni secretarul de stat german pentru Afaceri europene Michael Roth, intr-un interviu acordat AFP. ''Mana Uniunii Europene ramane intinsa. Vrem in continuare un acord bun pentru cetatenii de ambe parti ale Canalului Manecii. Dar timpul preseaza din ce in ce mai mult'', a subliniat politicianul a carui tara detine presedintia Consiliului Uniunii Europene pana la sfarsitul anului. ''Avem nevoie acum de vointa politica si la Londra. Acolo unde exista…