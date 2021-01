Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon a declarat sambata ca spera ca Scotia isi va obtine independenta si ca va putea "sa se alature" Uniunii Europene, subliniind ca Brexit-ul s-a facut contrar vointei scotienilor, care s-au opus in majoritate acestui pas la referendumul din 2016, relateaza AFP.



"Suferim acum un Brexit dur impotriva vointei noastre, in cel mai prost moment posibil, in mijlocul unei pandemii si al unei recesiuni economice", a spus Nicola Sturgeon pe site-ul partidului sau pro-independenta SNP, la doua zile de la iesirea Regatului Unit din piata unica si uniunea vamala.

