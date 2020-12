Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana legate de un acord comercial post-Brexit vor continua peste noapte, dar Londra este de parere ca actuala oferta a UE ramane inacceptabila, a afirmat sambata o sursa din cadrul guvernului britanic, transmite Reuters. Liderii UE vor sa forteze Londra…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit inca pot sa ajunga la un acord asupra viitoarelor relatii comerciale, dar tarile membre ramase in blocul comunitar sunt pregatite pentru absenta unui acord daca este necesar, a afirmat miercuri cancelarul german Angela Merkel, citat de Reuters. Merkel le-a transmis…

- Negocierile intre Regatul Unit si Uniunea Europeana cu privire la un acord comercial post-Brexit sunt complexe si Franta se va opune oricarui pact care ii ''sacrifica'' pescarii, a dat asigurari marti ministrul francez al afacerilor europene Clement Beaune, potrivit Reuters. ''In…

- Negociatorul sef al UE Michel Barnier a declarat sambata ca va continua sa caute o cale de a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, dar a refuzat sa se pronunte asupra sanselor de a depasi actualul impas din cadrul convorbirilor, relateaza Reuters. "Suntem calmi, ca de obicei, si daca mai exista…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) se pregatesc pentru o saptamana ”foarte importanta”, a anuntat duminica ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in contextul in care negocierile unui acord comercial post-Brexit intra in ultima linie dreapta, fara ca marile blocaje sa fie solutionate, relateaza…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana probabil vor rata termenul stabilit pentru jumatatea lunii noiembrie pentru ajungerea la un acord comercial post-Brexit, intrucat discutiile de la Londra pentru depasirea blocajului actual sunt de asteptat sa continue pana la finalul saptamanii, au anuntat surse europene…

- Londra a anuntat luni ca este deschisa fata de un compromis rezonabil asupra pescuitului cu Uniunea Europeana si ca exista de ambele parti bunavointa pentru a se ajunge la un acord asupra viitoarelor relatii comerciale, noteaza Reuters. In ianuarie, la peste trei ani si jumatate dupa ce…

- Regatul Unit trebuie sa stie pana la 15 octombrie daca va exista un acord comercial cu Uniunea Europeana, intrucat companiile trebuie sa se pregateasca, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, informeaza Reuters.