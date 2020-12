Premierul britanic Boris Johnson a dat asigurari miercuri, in ajunul iesirii Regatului Unit de pe piata unica europeana, ca tara sa va ramane "cel mai bun prieten si aliat" al Uniunii Europene si le-a cerut parlamentarilor britanici, care urmeaza sa se pronunte prin vot in cursul dupa-amiezii asupra acordului comercial cu Bruxellesul, sa sprijine acordul si astfel "sa deschida un nou capitol in istoria nationala", transmite BBC. Intr-un discurs in fata parlamentarilor, Johnson a declarat ca acordul cu UE - incheiat in ajunul Craciunului - a permis Regatului Unit "sa preia controlul asupra legilor…