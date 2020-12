#postBrexit Regatul Unit şi UE au publicat textul integral al acordului comercial Regatul Unit si Uniunea Europeana au publicat sambata textul integral al acordului lor comercial istoric cu doar cinci zile inainte ca Regatul Unit sa iasa din unul dintre cele mai importante blocuri comerciale in cea mai semnificativa mutare globala de la pierderea imperiului, informeaza Reuters. Textul include 1.246 de pagini ale documentului comercial, precum si acorduri privind energia nucleara, schimbul de informatii secrete, energia nucleara civila si o serie de declaratii comune. Acordul presupune ca, incepand cu ora 23:00 GMT din ziua de 31 decembrie, cand Regatul Unit paraseste in sfarsit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

