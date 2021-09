Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat marti ca amana introducerea de controale vamale complete asupra importurilor provenind din Uniunea Europeana (UE), intr-un demers "pragmatic", in conditiile in care Regatul Unit se confrunta deja cu dificultati de aprovizionare, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Vrem…

- Irakul a repatriat din Belarus 370 de migranti blocati la frontiera cu Lituania, a declarat miercuri o sursa guvernamentala pentru AFP, abordand tema relatiilor tensionate intre Minsk si Uniunea Europeana. Saptamana trecuta, Bagdadul a anuntat suspendarea 'temporara' a zborurilor sale spre…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri, la Dublin, ca se asteapta ca guvernul britanic sa dea dovada de flexibilitate si pragmatism cu privire la schimburile comerciale cu Irlanda de Nord, subliniind ca acordul convenit anul trecut de Uniunea Europeana si Regatul Unit reprezinta…

- Comisia Europeana a declarat ca decizia inseamna ca informatiile personale ale cetatenilor UE vor fi tratate cu acelasi nivel de protectie ca si in interiorul blocului atunci cand vor fi transferate in Marea Britanie. Companiile se temeau ca Marea Britanie si UE nu vor ajunge la un acord privind echivalenta…

- Uniunea Europeana a dat luni unda verde continuarii transferului de date cu caracter personal catre Regatul Unit, in pofida Brexitului, o decizie cruciala pentru mediul de afaceri si pentru cooperarea politieneasca si judiciara, relateaza AFP. Comisia Europeana a anuntat intr-un comunicat…

- Guvernul britanic a transmis miercuri ca dispozitiile vamale post-Brexit in legatura cu Irlanda de Nord nu sunt "viabile", cu o saptamana inainte de intrarea in vigoare a unor noi restrictii pentru care Londra cere o amanare de la Bruxelles, relateaza AFP. Aceste reguli vamale figureaza…

- Guvernul britanic nu va prelungi termenul pentru solicitarea rezidentei in Regatul Unit, in cadrul procedurii #EUSettlementScheme destinata cetatenilor europeni, dincolo de data stabilita, 30 iunie 2021, a declarat miercuri Kevin Foster, secretar de stat in Ministerul de Interne britanic, relateaza…