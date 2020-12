postBrexit: Proiectul de lege privind acordul comercial a primit aprobarea reginei Elisabeta a II-a

Proiectul de lege privind acordul comercial post-Brexit a fost aprobat de regina Elisabeta a II-a, a anuntat presedintele Camerei Comunelor Lindsay Hoyle in primele ore ale zilei de joi, ceea ce inseamna ca a devenit oficial lege in Marea Britanie, informeaza dpa. Foto: (c) Jessica Taylor/Handout via REUTERS Legea, denumita oficial Legea Uniunii Europene (Relatia Viitoare) 2020, stabileste regulile comerciale dintre Marea Britanie si UE incepand cu 1 ianuarie 2021. Miercuri, proiectul de lege a fost votat in Camera Comunelor, fiind ulterior aprobat, in a treia lectura in Camera Lorzilor, dupa…