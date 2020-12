In pofida noii oferte facute Londrei de Uniunea Europeana cu privire la pescuit, inca exista ''probleme semnificative deosebite'' in negocierile dintre cele doua parti privind viitoarele relatii comerciale, au anuntat surse apropiate acestui dosar, transmite sambata DPA. ''Negocierile continua, dar pozitiile noastre raman indepartate'', au declarat sursele citate, care au mentionat pescuitul si subventiile drept principale obstacole in tratative. In prezent ajungerea la un acord asupra relatiilor comerciale viitoare intre Bruxelles si Londra pare destul de improbabila.…