- UPDATE – Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca este foarte probabil ca negocierile comerciale cu Uniunea Europeana sa se prabuseasca si ca Regatul Unit sa paraseasca blocul comunitar la sfarsitul anului fara un acord, relateaza Reuters. ‘Trebuie sa va spun ca, asa cum vad lucrurile acum,…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a transmis vineri liderilor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, ca probabilitatea unui acord asupra viitoarelor relatii comerciale cu Regatul Unit este foarte mica, transmit Reuters si AFP. Sefa executivului comunitar…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), Michel Barnier, si cel al Regatului Unit, David Frost, au reluat discutiile in persoana, la Londra, in incercarea de a depasi "divergentele fundamentale" si de a ajunge la un acord post-Brexit ce ar permite sa se evite o situatie dureroasa in care nu ar exista…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi seara la Bruxelles compromisuri de ambele parti pentru a debloca negocierile comerciale post-Brexit intre Londra si UE, inaintea unei luari de pozitie vineri de catre premierul britanic Boris Johnson, relateaza AFP. In fata amenintarii lipsei unui acord, cancelarul…

- Liderii statelor Uniunii Europene au convenit joi sa continue sa discute cu Regatul Unit pentru a incheia un acord comercial "in urmatoarele saptamani", dar au decis, de asemenea, sa intensifice pregatirile in caz ca aceste negocieri problematice vor esua, relateaza Reuters. Consiliul…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a spus cancelarului german Angela Merkel, intr-o discutie purtata duminica, faptul ca in urmatoarele zile trebuie facute progrese in negocierile post-Brexit, pentru a fi acoperite ”lacunele semnificative”, a anuntat biroul acestuia, transmite Reuters potrivit news.ro.Johnson…