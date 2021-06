Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca nu va ezita sa actioneze unilateral in asa-zisul ''razboi al carnatilor'' cu Uniunea Europeana, careia i-a cerut amanarea unor masuri post-Brexit cu privire la Irlanda de Nord, relateaza miercuri AFP.



"In afara de cazul in care vom vedea progrese in aplicarea protocolului (de Brexit privind Irlanda de Nord), care in opinia mea este total disproportionat in forma actuala, va trebui sa luam masurile necesare", a declarat Johnson in audierea saptamanala din parlament.



Protocolul nord-irlandez negociat in cadrul…