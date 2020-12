Parlamentul de la Londra a aprobat acordul privind relatiile comerciale post-Brexit dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, ceea ce inseamna ca sunt in curs demersuri pentru ca textul proiectului de lege sa devina oficial, informeaza joi dpa. Membrii Camerei superioare, Camera Lorzilor, au aprobat acordul comercial post-Brexit dupa o dezbatere care a durat aproape opt ore. Dupa adoptarea in a treia lectura, proiectul de lege urmeaza sa primeasca aprobarea Reginei Elisabeta a II-a, care il va transforma oficial in lege. Camera Comunelor aprobase in cursul zile de miercuri acordul incheiat de…