postBrexit Negocierile asupra unui acord vor continua (comunicat comun)

Negocierile asupra unui acord post-Brexit vor continua, au anuntat duminica, intr-un comunicat comun, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si premierul britanic Boris Johnson, informeaza AFP, dpa si Reuters.



"Credem ca este responsabil in acest stadiu sa mergem mai departe", subliniaza cei doi in comunicat in urma discutiei telefonice avute duminica, in conditiile in care un "no deal" ar avea consecinte economice grave.



Regatul Unit se afla intr-o perioada de tranzitie pana la 31 decembrie 2020, timp in care va continua sa aplice regulile europene. Bruxellesul…