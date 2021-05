Fostul negociator al Uniunii Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, i-a recomandat marti Regatului Unit sa-si respecte angajamentele cu privire la pescuit si la Irlanda de Nord prevazute in cadrul Brexitului, in caz contrar Londra fiind pasibila de masuri de retorsiune, transmite AFP.



''Aspectul semnarii este important, este vorba de increderea pe care Regatul Unit trebuie sa o castige in continuare respectandu-si angajamentele, ceea ce nu face astazi in Irlanda de Nord, ceea ce nu face cu pescarii, si eu recomand ca (...) Regatul Unit sa fie atent si sa-si respecte…