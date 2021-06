Cozi uriaşe la intrarea în Grecia, la frontiera Kulata

Coada de maşini se întinde pe mai bine de doi kilometri la graniţa Kulata-Promachonas, potrivit românilor care postează pe pagina de Facebook Forum Grecia."Ceea ce se întâmplă acum in vama Promachonas este o dovadă de lipsă de respect pentru turiști. Am ajuns in vama la ora 08:00 și sunt… [citeste mai departe]