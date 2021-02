Stiri pe aceeasi tema

- Controalele la frontiera au fost suspendate temporar în doua porturi nord-irlandeze din cauza unor temeri pentru siguranta personalului provocate de o "intensificare a comportamentului rau intentionat si amenintator", a anuntat un consiliu nord-irlandez citat marti de dpa, preluata de…

- Premierul nord-irlandez Arlene Foster a descris decizia UE de a invoca Articolul 16 din Protocolul Nord Irlandez, care permite Marii Britanii sau UE de a lua masuri unilaterale daca apare un efect negativ neasteptat din partea acestui acord, drept ”un act incredibil de ostilitate”. Un purtator de cuvint…

- Spania si Marea Britanie negociaza de mai multe luni un acord in materie de aparare si securitate, a confirmat luni ministrul spaniol de externe Arancha Gonzalez Laya, in contextul in care Londra si-a finalizat la miezul noptii de 31 decembrie despartirea de Uniunea Europeana, relateaza France Presse.…

- Ministrul irlandez de externe Simon Coveney a declarat ca va fi greu sa se ajunga la un acord comercial intre UE si Marea Britanie in urmatoarele 24 de ore si ca negocierile ar putea esua din cauza impasului generat de subiectul drepturilor de pescuit, informeaza duminica Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Esecul negocierilor comerciale post-Brexit cu UE ramane scenariul ”cel mai probabil”, avertizeaza Boris Johnson. Bruxellesul și Londra continua discuțiile Un esec al negocierilor comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana ramane scenariul "cel mai probabil", a avertizat duminica…

- Camera inferioara a parlamentului britanic a adoptat luni seara controversatul proiect de lege care pune sub semnul intrebarii Tratatul Brexit, o masura de precautie pentru Londra, care in cursul dupa-amiezii se declarase dispusa sa renunte ulterior la clauzele care au declansat actuala criza din relatia…

- Uniunea Europeana spera ca va ajunge la un acord cu Marea Britanie privind relatiile post-Brexit, desi, potrivit oficialilor de la Bruxelles, raman "divergente semnificative" in negocierile cu Guvernul de la Londra, informeaza cotidianul Financial Times, potrivit MEDIAFAX. Cu mai putin de…

- ​Ministrul britanic al Finantelor, Rishi Sunak, se declara încrezator ca Londra si Bruxelles vor ajunge la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, dar subliniaza ca acesta nu trebuie încheiat "cu orice pret", potrivit DPA."Cred ca facem progrese în discutii…