- Premierul britanic Boris Johnson a sustinut miercuri, inaintea unei cine de lucru cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca niciun lider britanic nu ar putea accepta cererile asupra carora UE insista pentru incheierea unui acord comercial post-Brexit si a precizat ca in aceste conditii…

- Condițiile pentru un acord post-Brexit între UE și Marea Britanie „nu au fost îndeplinite” din cauza „divergențelor semnificative”, în ciuda unei saptamâni de discuții intense la Londra, a anunțat vineri seara negociatorul european Michel Barnier pe Twitter,…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a spus miercuri presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca este dezamagit ca nu au avut loc mai multe progrese in negocierile comerciale referitoare la Brexit, a anuntat biroul acestuia, transmite Reuters.”Premierul a notat dorinta unui acord,…

