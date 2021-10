Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic va declara luni ca "a fost atins pragul" care ii permite sa suspende unilateral dispozitiile vamale post-Brexit specifice Irlandei de Nord, un subiect aflat in centrul unei dispute aprinse cu Uniunea Europeana, informeaza AFP preluat de agerpres. Intr-un discurs pe care urmeaza…

- ”Va trebui sa lucram la el (acord)”, a declarat Biden, la Casa Alba, raspunzand unei intrebari despre acordul comercial pe care britanicii vor sa-l incheie cu ardoare. ”Discutii continua pe aceasta tema”, a adaugat seful statului american. Joe Biden a avertizat ca ”nu vrea deloc” sa vada ”o schimbare…

- Uniunea Europeana s-a pronuntat vineri impotriva oricarei renegocieri a dispozitiilor post-Brexit specifice Irlandei de Nord, asa cum solicita Londra, declarandu-se deschisa pentru ''solutii practice'' la dificultatile pe care aceste reguli le ridica in provincia britanica, informeaza…

- Irlanda se asteapta ca Londra sa anunte o prelungire suplimentara a perioadei de gratie privind bunurile importate atat in Irlanda de Nord, cat si in restul Regatului Unit, a sustinut luni vicepremierul irlandez Leo Varadkar, informeaza Reuters. ''Asteptarea este ca Regatul Unit sa anunte inca…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat, miercuri, ca Guvernul a aprobat doua ordonanțe privind gestinarea deșeurilor și a ambalajelor și ca saptamana viitoare va fi adoptata o Ordonanța de Urgența pe regimul deșeurilor. Actele normative reglementeaza reguli și principii stricte privind reciclarea…

- Premierul britanic Boris Johnson a presat joi Uniunea Europeana sa analizeze "cu seriozitate" propunerile sale pentru renegocierea dispozitiilor post-Brexit in Irlanda de Nord, lucru pe care Bruxellesul il refuza in forma actuala, relateaza AFP. In cadrul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei…

- Guvernul de la Londra, condus de Boris Johnson, a cerut, miercuri, Uniunii Europene suspendarea dispozitiilor vamale prevazute in Acordul Brexit pentru provincia Irlanda de Nord, deoarece vrea renegocierea condi

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca in urmatoarele doua saptamani cetatenii straini complet vaccinati anti-COVID-19 ar putea veni in Regatul Unit fara sa mai stea in carantina obligatorie, relateaza Afp, citata de Agerpres. ”Este un lucru la care lucram acum foarte intens. In privinta calendarului,…