Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a sustinut miercuri, inaintea unei cine de lucru cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca niciun lider britanic nu ar putea accepta cererile asupra carora UE insista pentru incheierea unui acord comercial post-Brexit si a precizat ca in aceste conditii…

- Boris Johnson si Ursula von der Leyen se intalnesc miercuri seara - la ora 19.30 GMT (21.30, ora Romaniei) - la Bruxelles, intr-o incercare de a inlatura obstacolele din calea unui acord intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) si de a evita o ieșire dezordonata a britanicilor din piata unica…

- Discutiile comerciale intre Marea Britanie si Uniunea Europeana au fost sistate, pana cand premierul Boris Johnson si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor putea intalni pentru discutii, in cursul zilei de sambata.

- Condițiile pentru un acord post-Brexit între UE și Marea Britanie „nu au fost îndeplinite” din cauza „divergențelor semnificative”, în ciuda unei saptamâni de discuții intense la Londra, a anunțat vineri seara negociatorul european Michel Barnier pe Twitter,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat miercuri seara ca va decide daca va continua sau nu negocierile comerciale dificile post-Brexit cu UE în funcție de „rezultatele” summit-ului european programat joi și vineri la Bruxelles, potrivit AFP.Anunțul urmeaza unei întâlniri…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat miercuri, in cursul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca un acord comercial post-Brexit este "de dorit", exprimandu-si in acelasi timp "deceptia" in fata progreselor insuficiente din ultimele doua saptamani,…

- Uniunea Europeana vrea un nou acord comercial cu Regatul Unit, dar nu cu orice pret, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Reuters."Unde exista vointa se gaseste o cale", a declarat presedinta CE in cadrul unei conferinte de presa, dupa doua zile de…

- Uniunea Europeana vrea un nou acord comercial cu Regatul Unit, dar nu cu orice pret, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Reuters. "Unde exista vointa se gaseste o cale", a declarat presedinta CE in cadrul unei conferinte de presa, dupa doua zile de convorbiri…