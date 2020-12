postBrexit Liderii UE vor semna miercuri acordul comercial cu Regatul Unit

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, vor semna miercuri, la ora 09.30 (08.30 GMT) acordul post-Brexit incheiat cu Londra, a anuntat marti, pe Twitter, o purtatoare de cuvant a executivului european, relateaza AFP si dpa. Tomorrow 9:30 CET, President @vonderleyen and @eucopresident will sign the EU-UK Trade and Cooperation Agreement. Important moment.The text of the draft agreement below: https://t.co/UCfQyUKV8i— Dana Spinant (@DanaSpinant) December 29, 2020 Cele 27 de state membre au deschis marti calea catre aplicarea…