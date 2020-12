Marea Britanie isi ia inapoi in maini "destinul", dar despartirea de UE este una "fara tam-tam", la mai bine de patru ani de la referendumul asupra Brexitului, au subliniat cotidianele britanice in editiile care apar vineri, informeaza AFP. Pentru tabloidul ultra-nationalist Daily Express, este o sarbatoare: "Viitorul nostru, Regatul nostru, Destinul nostru" titreaza ziarul triumfator, afisand o imagine a drapelului britanic stampilat cu cuvantul 'LIBERTATE'. Brexit si vaccinul COVID fabricat in Marea Britanie vor forma o "trambulina pentru redresarea nationala" in 2021, a declarat premierul…