- Guvernul britanic a retras marti trei articole din proiectul sau de lege privind piata interna despre care UE considera ca incalca protocolul in legatura cu Irlanda de Nord din acordul asupra Brexitului, relateaza agentiile Reuters si DPA, citate de Agerpres.

Londra face pași catre un acord post-Brexit cu UE. Guvernul britanic retrage articolele controversate din proiectul de lege privind piata interna, contestate de Bruxelles

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene Clément Beaune a asigurat joi ca Regatul Unit nu a beneficiat de niciun avantaj în alocarea unui prim vaccin anti-Covid-19 din cauza Brexit, contrar a ceea ce spune Londra, potrivit AFP.„Nu a existat niciun avantaj conferit…

- Cei 27 si-au dat acordul unei continuari - timp de inca doua saptamani - a negocierilor UE cu Regatul Unit cu privire la viitoarea lor relatie dupa Brexit, a anuntat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa ce premierul britanic Boris Johnson a amenintat ca nu vor mai avea loc negocieri…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marti ca ramane un sustinator al atragerii de persoane talentate din intreaga lume in Regatul Unit, dupa ce o comisie consultativa privind migratia a raportat un deficit de lucratori in anumite meserii, relateaza Reuters. "Raman extrem de deschis…

- Confruntat cu o fronda in propria sa tabara, prim-ministrul britanic Boris Johnson a invocat luni apararea integritatii Regatului Unit pentru a apara controversatul sau proiect de lege care revine asupra unor angajamente asumate in cadrul acordului de Brexit, relateaza AFP.In fata Camerei…

- Guvernul britanic a asigurat joi ca își va menține proiectul de lege care revoca anumite prevederi ale acordului Brexit, respingând ultimatumul de la Bruxelles care i-a cerut sa renunțe la acesta pâna la sfârșitul lunii, potrivit AFP."Am fost perfect clar ca nu vom…