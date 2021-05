Franta si-a exprimat duminica regretul ca Londra a introdus conditii "neprevazute" de acordul post-Brexit pentru a elibera autorizatii de pescuit navelor franceze si va discuta luni cu Comisia Europeana in acest sens, noteaza AFP. "Dialogul cu autoritatile britanice trebuie sa continue in conditiile prevazute in acordul comercial si de cooperare, nu poate fi vorba de impunerea unor noi criterii care perturba lizibilitatea si coerenta actiunilor noastre", a facut cunoscut intr-un comunicat ministrul francez al marii, Annick Girardin. De nouvelles licences pour nos pecheurs ! C'est une avancee…