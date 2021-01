Stiri pe aceeasi tema

- Expatriati britanici care traiesc in Spania s-au plans, duminica, ca li s-a refuzat imbarcarea la bordul unui zbor Airways/Iberia de la Londra la Madrid, pe motivul ca permisul lor de rezidenta nu mai era valid dupa Brexit, transmite AFP.

- Londra și Madrid au ajuns la „un acord de principiu” cu privire la Gibraltar, care va permite libertatea de mișcare sa fie menținuta la granița dintre Spania și enclava britanica la sudul Peninsulei Iberice, a anunțat joi ministrul spaniol de externe, Arancha González Laya, potrivit…

- Reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene au dat luni unda verde aplicarii provizorii de la 1 ianuarie a acordului post-Brexit incheiat saptamana trecuta intre Bruxelles si Londra, in asteptarea aprobarii documentului de catre Parlamentul European la inceputul anului viitor, transmite AFP.…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat ca Madridul si Londra vor continua sa negocieze un acord asupra teritoriului britanic Gibraltar din Peninsula Iberica dupa acordul comercial incheiat joi intre Marea Britanie si Uniunea Europeana, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''Salut principiul…

- Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Eric Mamer, a anuntat ca discutiile finale asupra convenirii unui acord comercial post-Brexit, pe care Londra si Bruxelles-ul sunt aproape de a-l incheia, vor continua "in timpul noptii", informeaza AFP si Reuters. "Munca va continua toata noaptea", a scris…

- Noile restrictii pentru stoparea pandemiei lovesc in plin angajații din Spania. Aproape 50.000 de șomeri, intr-o singura luna Numarul somerilor in Spania a crescut cu 1,31% in octombrie, fata de luna precedenta, dupa ce noile restrictii introduse pentru stoparea pandemiei de coronavirus au afectat piata…

- Cercetatorii britanici au cerut guvernului sa introduca vitamina D in alimentele de baza precum painea sau laptele, pentru a combate epidemia. Aproape jumatate din populația Marii Britanii sufera de deficiențe pentru aceasta vitamina, in condițiile in care mai multe studii au arata rolul pozitiv pe…

- O demonstrație impotriva noilor masuri de carantina, care se anunța pașnica la Barcelona, a degenerat vineri seara intr-o confruntare violenta, iar poliția a fost nevoita sa intervina in forța pentru a-i dispersa pe protestatari. Confruntarile s-au soldat cu raniți și pagube materiale, scrie G4media.Publicația…