Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat joi seara ca "depasirea" divergentelor dintre Londra si UE in negocierile post-Brexit va fi "foarte dificila", la finalul unei conversatii telefonice cu premierul britanic, Boris Johnson, noteaza AFP.



"Am discutat cu Boris Johnson despre stadiul negocierilor dintre UE si Regatul Unit. Am salutat progrese importante legate de numeroase subiecte. Cu toate acestea, raman serioase divergente, in special privind pescuitul. Depasirea lor va fi va fi foarte dificila. Negocierile vor continua maine", a scris pe Twitter sefa executivului…