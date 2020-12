Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) si Regatul Unit urmeaza sa se pronunte duminica cu privire la soarta dificilelor lor negocieri post-Brexit, fie pentru a anunta un esec cu consecinte grele, fie pentru a estima ca un acord este inca posibil, cu numai douazeci de zile inainte de ruptura definitiva, informeaza…

- Uniunea Europeana a publicat joi masuri de urgenta in materie de pescuit si transport rutier si aerian care vor fi aplicabile de la 1 ianuarie 2021 daca pana atunci nu este convenit niciun acord post-Brexit cu Regatul Unit, informeaza DPA si AFP. ''Nimic nu garanteaza ca, daca se ajunge la un…

- Negocierile intre Regatul Unit si Uniunea Europeana cu privire la un acord comercial post-Brexit sunt complexe si Franta se va opune oricarui pact care ii ''sacrifica'' pescarii, a dat asigurari marti ministrul francez al afacerilor europene Clement Beaune, potrivit Reuters. ''In…

- Turism, calatorii de afaceri, studii superioare - cetatenii obisnuiti sa circule fara obstacole de peste 45 de ani intre Regatul Unit si Uniunea Europeana vor trebui sa se adapteze de la 1 ianuarie 2021 la realitatea Brexitului, noteaza marti AFP. Incepand cu prima zi a anului viitor, britanicii vor…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit sunt ''inca departe de un acord'' in domeniul pescuitului, unul dintre punctele care impiedica negocierile privind relatia lor comerciala post-Brexit, a declarat joi secretarul de stat francez pentru Afaceri europene, Clement Beaune, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Saptamana aceasta are loc, la Londra, o noua runda de negocieri intre Regatul Unit și Bruxelles vizand ajungerea la un acord final post-Brexit privind viitoarele relații bilaterale dupa plecarea definitiva a Londrei din Uniunea Europeana. Aceste negocieri, se știe, bat pasul pe loc de mai multe luni,…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un purtator…

- Noua runda de negocieri din aceasta saptamana David Frost – Michel Barnier are loc la Bruxelles. Uniunea Europeana spera inca la un climat de destindere. Bruxellesul așteapta ca noua runda de negocieri privind viitoarele relații post -Brexit intre UE și Regatul Unit sa aduca o clarificare: fie Regatul…