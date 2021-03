Stiri pe aceeasi tema

- Bruxellesul a condamnat cu fermitate miercuri decizia Londrei de a prelungi perioada de gratie privind controalele alimentare intre Marea Britanie si Irlanda de Nord, pe care intr-un comunicat de presa o considera „o incalcare” a acordului Brexit, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Marea Britanie a acceptat marti, la cererea Uniunii Europene, prelungirea pana la 30 aprilie a perioadei de aplicare provizorie a acordului comercial post-Brexit, pentru a lasa Parlamentului European timpul de care aceasta institutie are nevoie pentru a ratifica documentul, a anuntat guvernul de…

- Ministrul britanic de stat Michael Gove a avertizat marti asupra unor probleme serioase in implementarea aranjamentelor post-Brexit privind comertul in Irlanda de Nord, in contextul tensiunilor aparute in aceasta provincie britanica dupa ce Comisia Europeana a incercat sa opreasca livrarile de vaccin…

- Uniunea Europeana a criticat dur atitudinea Guvernului Boris Johnson, pledand pentru respectarea principiului reciprocitatii in relatiile bilaterale, inclusiv pentru aplicarea Acordului post-Brexit, in contextul refuzului Londrei de a acorda statut diplomatic deplin ambasadorului european, potrivit…

- Regatul Unit se confrunta, dupa usurarea incheierii unui acord comercial post-Brexit cu Bruxellesul, cu provocarile noii sale vieti, eliberat de reglementarile europene, in contextul in care mai are doar cateva zile sa se pregateasca.

- Marea Britanie, izolata de continent la propriu și la figurat. Eurodeputații considera ca este ”prea tarziu” pentru ratificarea unui acord post-Brexit Noua tulpina de SARS-CoV-2 nu este singurul lucru care risca sa izoleze Regatul Unit, cu zece zile inainte de divortul definitiv cu UE, in…

- Londra si Bruxellesul discuta intr-un Comitet Comun o implementare a acestui acord in vederea garantarii aplicarii acestuia, cat si a protocolului cu privire la Irlanda de Nord. UE considera ca anumite elemente ale acestei controversate lege cu privire la piata interna britanica - menite sa apere integritatea…