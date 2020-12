Conditiile unui acord post-Brexit intre UE si Regatul Unit "nu sunt intrunite" din cauza unor "divergente semnificative", in pofida unei saptamani de discutii intense la Londra, a anuntat vineri seara pe Twitter negociatorul european Michel Barnier, citat de AFP. After one week of intense negotiations in London, together with @DavidGHFrost, we agreed today that the conditions for an agreement are not met, due to significant divergences on level playing field, governance and fisheries.— Michel Barnier (@MichelBarnier) December 4, 2020 Negociatorii au convenit sa faca "o pauza" in discutii.…